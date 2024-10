Puglia, maltempo: allerta temporali, domani codice arancione dalla Bat al Salento Protezione civile, previsioni meteo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta temporali. Il primo con validità fino a mezzanotte. Il secondo, con validità da mezzanotte per venti ore: si prevedono *precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovesccio o temporale sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da moderati a elevati. Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del centro sud peninsulare, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali, domani codice arancione dalla Bat al Salento Protezione civile, previsioni meteo Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il dipartimento dellaha emesso per ladue messaggi di. Il primo con validità fino a mezzanotte. Il secondo, con validità da mezzanotte per venti ore: si prevedono *precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovesccio o temporale sullameridionale, con quantitativi cumulati da moderati a elevati. Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sullacentrale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del centro sud peninsulare, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fontedella

Arrivano i primi temporali : allerta meteo per la Puglia meridionale - rischio idrogeologico - Diramata, dal dipartimento regionale di Protezione civile, un'Allerta meteo "gialla" per rischio idrogeologico che interesserà il Brindisino e il Leccese. Dalle ore 14 di domani, venerdì 18 ottobre, per le successive dieci ore si prevedono piogge e temporali. Forte vento tra sabato e domenica... (Brindisireport.it)