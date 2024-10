Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per il Salento Protezione civile, previsioni meteo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Fra le zone d’Italia oggi in allerta per il maltempo c’è il Salento (immagine tratta da schema diffuso dal dipartimento della Protezione civile). Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per dieci ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per il Salento <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per il Salento Protezione civile, previsioni meteo Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Fra le zone d’Italia oggi inper ilc’è il(immagine tratta da schema diffuso dal dipartimento della). Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 14 per dieci ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sullameridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” L'articoloper il proviene da Noi Notizie..

