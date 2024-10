Tg24.sky.it - Processo Open Arms, Salvini in aula per l'arringa della difesa. Assegnata scorta a pm

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nell’bunker del carcere Pagliarelli di Palermo prosegue il. L’udienza di oggi è quella dell’difensiva dell’avvocato Giulia Bongiorno, legale del vicepremier e attuale ministro dei Trasporti Matteo(che è presente in). Per lui il pm ha chiesto sei anni di carcere, con l’accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver impedito nel 2019, quando era ministro dell’Interno, lo sbarco di 147 migranti a bordo di una nave dell’Ong spagnola a Lampedusa. Intanto dopo la valanga di insulti e minacce social, seguite alla richiesta di pena fatta dalla Procura di Palermo, è statalaalla pm Giorgia Righi, una delle magistrate che rappresenta l'accusa. Righi, che fa anche parteDirezione Antimafia, era l'unica del pool a non essere ancora tutelata.