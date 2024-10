Processo Open Arms, Bongiorno chiede l’assoluzione di Salvini: «Senza confini regnerebbe il caos». Ecco com’è andata l’arringa difensiva (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nuova udienza del Processo Open Arms. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’epoca dell’Interno, Matteo Salvini, è nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo per l’arringa difensiva dell’avvocata e senatrice Giulia Bongiorno. Nei suoi confronti sono stati chiesti sei anni di carcere, con l’accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver impedito nel 2019 lo sbarco di 147 persone migranti a bordo della nave dell’organizzazione non governativa spagnola a Lampedusa. Fu l’allora procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, (lo stesso pm del caso Diciotti) a ordinare lo sbarco d’urgenza delle persone, bloccate a bordo per 20 giorni, dopo un’ispezione della nave, durante la quale rilevò una situazione di emergenza sanitaria che lo spinse ad aprire un fascicolo. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nuova udienza del. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’epoca dell’Interno, Matteo, è nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo perdell’avvocata e senatrice Giulia. Nei suoi confronti sono stati chiesti sei anni di carcere, con l’accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver impedito nel 2019 lo sbarco di 147 persone migranti a bordo della nave dell’organizzazione non governativa spagnola a Lampedusa. Fu l’allora procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, (lo stesso pm del caso Diciotti) a ordinare lo sbarco d’urgenza delle persone, bloccate a bordo per 20 giorni, dopo un’ispezione della nave, durante la quale rilevò una situazione di emergenza sanitaria che lo spinse ad aprire un fascicolo.

