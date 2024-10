Processo Open Arms, Bongiorno: assolvere Salvini “perché il fatto non sussiste” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo è proseguito il Processo Open Arms. Nell'udienza di oggi si è svolta l’arringa difensiva dell’avvocato Giulia Bongiorno, legale del vicepremier e attuale ministro dei Trasporti Matteo Salvini (che è presente in aula). Per lui il pm ha chiesto sei anni di carcere, con l’accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver impedito nel 2019, quando era ministro dell’Interno, lo sbarco di 147 migranti a bordo di una nave dell’Ong spagnola a Lampedusa. Bongiorno ha chiesto l'assoluzione del leader della Lega "perchè il fatto non sussiste". "I confini, contrariamente a quanto si pensa, non sono strumenti di discriminazioni ma uno scudo della pace. Se non ci fossero regnerebbe il caos". Il Processo è stato rinviato al 20 dicembre per eventuali repliche delle parti e per la sentenza. Tg24.sky.it - Processo Open Arms, Bongiorno: assolvere Salvini “perché il fatto non sussiste” Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo è proseguito il. Nell'udienza di oggi si è svolta l’arringa difensiva dell’avvocato Giulia, legale del vicepremier e attuale ministro dei Trasporti Matteo(che è presente in aula). Per lui il pm ha chiesto sei anni di carcere, con l’accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver impedito nel 2019, quando era ministro dell’Interno, lo sbarco di 147 migranti a bordo di una nave dell’Ong spagnola a Lampedusa.ha chiesto l'assoluzione del leader della Lega "perchè ilnon". "I confini, contrariamente a quanto si pensa, non sono strumenti di discriminazioni ma uno scudo della pace. Se non ci fossero regnerebbe il caos". Ilè stato rinviato al 20 dicembre per eventuali repliche delle parti e per la sentenza.

