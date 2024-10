Pioggia e un incidente: lunghe code e traffico sulla Milano-Meda (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Pioggia e un incidente: mattinata di code e traffico per gli automobilisti che venerdì 18 ottobre hanno imboccato la Milano-Meda. Tante le segnalazioni relative ai disagi per la viabilità lungo la SS35. Un incidente, all'altezza del tratto di Meda, in direzione di Milano, ha coinvolto una Monzatoday.it - Pioggia e un incidente: lunghe code e traffico sulla Milano-Meda Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lae un: mattinata diper gli automobilisti che venerdì 18 ottobre hanno imboccato la. Tante le segnalazioni relative ai disagi per la viabilità lungo la SS35. Un, all'altezza del tratto di, in direzione di, ha coinvolto una

Incidente in Valassina - auto si ribalta sotto la pioggia : 42enne in ospedale - Incidente co ribaltamento e un ferito nella serata di martedì 8 ottobre lungo la Valassina. I soccorsi del 118 insieme ai vigili de fuoco e alle forze dell'ordine sono intervenuti lungo la SS36 all'altezza dello svincolo di Lissone e Desio Sud pochi minuti prima delle 22, in direzione Como... (Monzatoday.it)

Statale 36 - tra pioggia - lavori e incidente all'alba il traffico è in tilt - Comincia in salita anche questa giornata per tutti coloro che utilizzano la Statale 36, importantissimo collegamento della Lombardia, che coinvolge, oltre alla provincia di Como anche quella di Lecco, Sondrio e Monza e Brianza. Intorno alle 6.45 di giovedì 3 ottobre proprio lungo la Strada... (Quicomo.it)

Incidente a Torino Centro : auto sbanda sotto la pioggia - danneggiati altri tre veicoli e due feriti - Un incidente avvenuto sotto la pioggia battente ha scatenato il caos nel pomeriggio di ieri, mercoledì 18 settembre 2024, in corso Vittorio Emanuele II, in prossimità del largo all'incrocio con corso Ferraris. A provocare il putiferio è stata un'auto Alfa Romeo Giulia che viaggiava verso la... (Torinotoday.it)