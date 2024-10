Tarantinitime.it - Pink Parade fa tappa a Lizzano

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoPer il secondo anno consecutivo la Cooperativa Naima – con sede a– aderisce allaorganizzata da Pittarosso, sposando l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica sui tumori femminili. Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto a Fondazione Veronesi. L’evento si terrà domenica 20 ottobre 2024 in tutta Italia come evento diffuso: una camminata non competitiva di 5km. Ail raduno e la partenza saranno in piazza Matteotti alle ore 9.00. Pittarosso, come ogni anno, ha creato unkit che si può acquistare tramite Naima o direttamente sul sito www.pittarosso.it.