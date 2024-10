Ilpiacenza.it - Piacere Castello: «Nostro obiettivo è portare le persone "dentro" il Consiglio comunale»

Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre il grupposarà presente con il proprio gazebo in corso Matteotti; in particolare dalle 10 alle 12 saranno presenti i consiglieri comunali Mariacristina Ceruti e Giuseppe Coiro per il primo di una serie di momenti di incontro, informazione e condivisione con la