Per Volvo utili in calo nel trimestre ordini sotto le stime

(Di venerdì 18 ottobre 2024) GlidiAb nel terzo, appesantiti per il produttore di mezzi pesanti dal rallentamento della domanda impianti di perforazione, sono in, con l'utile operativo rettificato sceso a 14,1 miliardi di corone svedesi (1,24 miliardi di euro) a causa della minore attività di trasporto merci e di costruzione. Secondo Bloomberg, gli analisti avevano previsto 1,31 miliardi per il dato. Tutti i produttori europei, compresi Daimler Truck Holding e Traton, sonopressione per ridurre i costi con il rallentamento della domanda del settore, specie in Europa e Cina.ha registrato un volume netto didi autocarri pari a 43.234 unità nel terzole aspettative degli analisti, con le consegne nel periodo in. Il titoloin Borsa a Stoccolma è in ribasso dell'1,3% a 261,5 corone svedesi.