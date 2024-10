Open Armsoggi arringa Salvini in aula

Open Arms,oggi arringa.Salvini in aula (Di venerdì 18 ottobre 2024) 10.31 Matteo Salvini è arrivato nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo dove è in programma l'arringa nel processo Open Arms. Salvini è imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver impedito lo sbarco della nave della ong spagnola con a bordo 147 migranti, bloccati davanti a Lampedusa, nell'agosto del 2019 quando era ministro degli Interni. Salvini è arrivato con la sua legale Bongiorno.L'accusa ha chiesto 6 anni di reclusione. Assegnata la scorta alla pm Righi,oggetto di minacce,insulti su web Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) 10.31 Matteoè arrivato nell'bunker del carcere Pagliarelli di Palermo dove è in programma l'nel processoArms.è imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver impedito lo sbarco della nave della ong spagnola con a bordo 147 migranti, bloccati davanti a Lampedusa, nell'agosto del 2019 quando era ministro degli Interni.è arrivato con la sua legale Bongiorno.L'accusa ha chiesto 6 anni di reclusione. Assegnata la scorta alla pm Righi,oggetto di minacce,insulti su web

