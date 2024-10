Unlimitednews.it - Open Arms, Salvini “Il 20 dicembre la sentenza, non ho paura”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Venti. Il venerdì prima di Natale scoprirò se per i giudici di Palermo sono colpevole di sequestro di persona perchè ho bloccato gli sbarchi di clandestini o se sono semplicemente una persona che ha fatto il suo lavoro e ha difeso il suo Paese”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo, in un video su X, da Palermo, in merito al processo.“Conto che venga presa in considerazione la realtà e non la fantasia. Certo, che se devo giudicare dalla cronaca di queste ore, se siamo in mano a giudici che fanno politica di sinistra pro-migranti, pro-Ong, che cercano di smontare le leggi dello Stato – ha aggiunto il leader della Lega -.