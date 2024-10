Lapresse.it - Open Arms: Bongiorno, chiedo assoluzione per Salvini perché fatto non sussiste

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Palermo, 18 ott. (LaPresse) – “Questa è stata la battaglia disui diritti che sono diversi dalle pretese. La guardia costiera si è messa in ginocchio per avere una risposta dasull’offerta di portare i migranti in Spagna. La stessa Spagna che ha offerto aiuto aricevendo come risposta un ‘buonanotte’.” “Per queste ragionil’di Matteoilnon”. Lo dice l’avvocata Giulianell’arringa al processoche si sta celebrando nell’aula bunker del carcere Pagliarelli a Palermo. Processo che vede imputato Matteoper sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per aver impedito lo sbarco di 147 migranti nell’agosto del 2019 quando era ministro dell’Interno.