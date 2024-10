Milanotoday.it - O' Talebano sbarca a Milano (con patatine gratis per i primi 100 clienti)

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre a due passi dal Duomo, TLB taglierà il nastro per inaugurare il suo primo store in città. Un format take away nato con l’obiettivo di valorizzare il kebab, tipico piatto mediorientale, fondendo diverse culture culinarie con accostamenti di ingredienti dissima qualità