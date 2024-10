Netflix aumenta ancora i prezzi: gli abbonamenti ora costano fino a 20 euro al mese (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Netflix aumenta ancora gli abbonamenti. È ufficiale: entrando sul sito italiano la piattaforma streaming propone dei nuovi prezzi per tutti i tipi di abbonamento, dallo Standard con Pubblicità al Premium. Il piano Standard con Pubblicità, che prevede una qualità video in Full HD passa da 5,49 euro a 6,99 euro; il piano Standard sempre con qualità video in Full Hd, ma senza interruzioni pubblicitarie, passa da 12,99 euro a 13,99 euro mentre il Piano Premium che prevede audio spaziale e massima qualità video in Ultra HD (4K) e HDR passa da 17,99 euro a 19,99 euro. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) –gli. È ufficiale: entrando sul sito italiano la piattaforma streaming propone dei nuoviper tutti i tipi di abbonamento, dallo Standard con Pubblicità al Premium. Il piano Standard con Pubblicità, che prevede una qualità video in Full HD passa da 5,49a 6,99; il piano Standard sempre con qualità video in Full Hd, ma senza interruzioni pubblicitarie, passa da 12,99a 13,99mentre il Piano Premium che prevede audio spaziale e massima qualità video in Ultra HD (4K) e HDR passa da 17,99a 19,99

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti in Italia - ecco di quanto - Piano Premium: subisce l’incremento maggiore, con un aumento di 2€, portando il prezzo da 17,99€ a 19,99€ al mese, per un totale di 239,88€ l’anno. . Questi aumenti si inseriscono nella strategia di Netflix per mantenere una crescita dei ricavi e migliorare la qualità dei contenuti offerti. Netflix ha annunciato un nuovo aumento dei prezzi per i suoi abbonamenti in Italia, con i cambiamenti ... (Superguidatv.it)

Netflix aumenta ancora i prezzi : gli abbonamenti ora costano fino a 20 euro al mese - (Adnkronos) – Netflix aumenta ancora gli abbonamenti. Il piano Standard con Pubblicità, che prevede una qualità video in Full HD passa da 5,49 euro a 6,99 euro; il piano Standard sempre […]. È ufficiale: entrando sul sito italiano la piattaforma streaming propone dei nuovi prezzi per tutti i tipi di abbonamento, dallo Standard con Pubblicità al Premium. (Periodicodaily.com)

Netflix aumenta ancora i prezzi : gli abbonamenti ora costano fino a 20 euro al mese - È ufficiale: entrando sul sito italiano la piattaforma streaming propone dei nuovi prezzi per tutti i tipi di abbonamento, dallo Standard con Pubblicità al Premium. Quanto costano i nuovi abbonamenti Il piano Standard con Pubblicità, che prevede una qualità […]. Nel 2023 la stretta sulle condivisioni con l'introduzione del Nucleo Domestico Netflix aumenta ancora gli abbonamenti. (Sbircialanotizia.it)