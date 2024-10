Lapresse.it - Napoli, maxi rissa tra minori nel quartiere Chiaia: il video delle botte

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Hanno tra i 13 e i 16 anni i protagonisti dellaavvenuta nella notte a. I carabinieri sono intervenuti in via Ascensione, nel, su segnalazione arrivata al 112. Le immagini che circolano sui social, postate anche dal deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, mostrano una ventina di ragazzini fronteggiarsi cone pugni. All’arrivo dei militari la situazione si era già calmata ma sei ragazzi si stavano ancora allontanando: sono stati immediatamente identificati, segnalati all’autorità giudiziaria per poi essere affidati ai rispettivi genitori. Le indagini proseguono per identificare gli altri ragazzi.Â