DIRETTA | Empoli-Napoli - Conte : "Ho un dilemma su Kvaratskhelia e David Neres. Scudetto? Ci vuole pazienza" - E' questo il mio impegno preso con il presidente e tutta Napoli". Per fortuna si torna a giocare. Da questo punto di vista siamo sereni. Quando finirà la prossima sosta, faremo un bilancio". A che punto è il Napoli di Conte – "Abbiamo il cartello "lavori in corso" e non poteva essere diversamente dopo qualche mese.

Napoli- Conte in conferenza stampa parla della gara contro l’Empoli - Antonio Conte, in preparazione alla sfida tra Napoli ed Empoli di domenica 20 ottobre, ha discusso vari temi nella conferenza stampa odierna, affrontando sia aspetti tecnici che emozionali legati alla squadra e ai tifosi. 15. Conte ha parlato anche della crescita dei giocatori sotto la sua guida e l’evoluzione complessiva del gioco della squadra, che parte dalla difesa e coinvolge tutti i ... (Terzotemponapoli.com)