Napoli, clochard prende a sassate auto in sosta: 3 sono della Polizia (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'episodio che ha visto protagonista un clochard è avvenuto in via San Tommaso d'Aquino, nei pressi di alcuni uffici amministrativi della Polizia. sono sette le auto danneggiate a Napoli da parte di un clochard che, senza ragione apparente, colto forse da un raptus, ha danneggiato con sanpietrini i parabrezza di automobili in sosta tra le

Napoli - distrugge parabrezza di auto in sosta : clochard si consegna alla Polizia - Attimi di tensione a Napoli dove un uomo senza fissa dimora si è responsabile del danneggiamento di diverse auto in sosta. Napoli, distrugge parabrezza di auto in sosta: clochard si consegna alla Polizia I fatti sono accaduti nella mattinata di oggi, venerdì 18 ottobre in via San Tommaso d’Aquino, nei pressi di alcuni uffici amministrativi della […] L'articolo Napoli, distrugge parabrezza di ... (Teleclubitalia.it)

Sette auto danneggiate a Napoli : colpo di raptus di un clochard in via San Tommaso d’Aquino - L’episodio ha attirato l’attenzione non solo per la violenza dell’atto, ma anche per il contesto in cui è avvenuto, creando preoccupazione tra i cittadini. Reazioni e conseguenze dell’episodio Dopo l’episodio vandalico, ci si è interrogati non solo sull’atto in sé, ma anche sulle ripercussioni che esso potrebbe avere sul sentimento di sicurezza tra i cittadini. (Gaeta.it)

Raptus clochard Napoli - danneggiate auto polizia con sanpietrini - L’episodio è avvenuto in via San Tommaso d’Aquino, nei pressi di alcuni uffici amministrativi della Polizia. . Da testimonianze raccolte sul posto l’uomo, originario dell’est Europa, frequentava spesso la zona a ridosso di piazza del Municipio e gia in altre occasioni era andato in escandescenza senza motivazioni. (Anteprima24.it)