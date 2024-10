Ilgiornaleditalia.it - Mondiali Paratriathlon, Tarantello e Visaggi d'argento Ptvi

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Le azzurre vice-iridate in Andalusia, Romele appena giù dal podio nella categoria Ptwc ROMA - Sorrisi d'a Torremolinos, in Andalusia, sulla costa meridionale della Spagna per ilitaliano. Le due azzurre Francescae la sua guida Silvia(Valdigne Triathlon), do