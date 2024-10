Mondiali ciclismo, Milan oro e record nell’inseguimento (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'azzurro trionfa a Ballerup Un grandissimo Jonathan Milan ha vinto la medaglia d'oro nell'inseguimento individuale maschile ai Mondiali di ciclismo su pista di Ballerup. Il 24enne friulano bronzo - ma nell'inseguimento a squadre - ai Giochi di Parigi 2024 dopo l'oro di Tokyo, si è imposto sul britannico Josh Charlton col tempo di 3'59"153, che Sbircialanotizia.it - Mondiali ciclismo, Milan oro e record nell’inseguimento Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'azzurro trionfa a Ballerup Un grandissimo Jonathanha vinto la medaglia d'oro nell'inseguimento individuale maschile aidisu pista di Ballerup. Il 24enne friulano bronzo - ma nell'inseguimento a squadre - ai Giochi di Parigi 2024 dopo l'oro di Tokyo, si è imposto sul britannico Josh Charlton col tempo di 3'59"153, che

Ciclismo su pista : titoli per Emma Finucane - Harrie Lavreysen e Sebastian Mora Vedri ai Mondiali di Ballerup - Colpaccio del veterano Sebastian Mora Vedri nella corsa a punti: l’iberico riesce a beffare il padrone di casa Niklas Larsen di una lunghezza (70 a 69). 321 battendo il connazionale Jeffrey Hoogland, mentre in terza piazza il britannico Joseph Truman. . Terza posizione per la giapponese Sato. Dovevano riscattarsi dalla delusione della sprint ed ecco che i neerlandesi volano nel chilometro da ... (Oasport.it)

