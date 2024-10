Ilrestodelcarlino.it - Minaccia con il coltello un barista: arrestato

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tolentino, 18 ottobre 2024 - Il nucleo radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Tolentino haun 31enne originario della Nigeria, senza fissa dimora, pregiudicato e disoccupato, per resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi eaggravata. Ieri pomeriggio la pattuglia è intervenuta in città , al bar della stazione ferroviaria, dove l’uomo, a seguito di un diverbio con l’esercente, armato di un, avrebbe cercato di colpirlo. Non riuscendo però per fortuna nel suo intento proprio grazie all’arrivo tempestivo dei militari. Secondo le ricostruzioni, il 31enne ha rivolto l’arma anche verso i carabinieri, che sono riusciti rapidamente a bloccarlo e a disarmarlo. Ilè stato sequestrato e il giovane si trova recluso nella camera di sicurezza a disposizione della competente autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.