(Adnkronos) – Il Consiglio europeo di ottobre, un summit "di transizione" con la Commissione von der Leyen bis non ancora in carica e le elezioni presidenziali Usa alle porte, sancisce lo spostamento a destra del 'consensus' Ue in materia di migrazioni. Il vertice, depennato l'Eurosummit, è stato concentrato in una sola giornata e si è chiuso con l'adozione delle conclusioni su almeno due dei temi che più hanno impegnato i leader (guerra in Ucraina e migrazioni), mentre quelle sul Medio Oriente sono al momento ancora in lavorazione. Il via libera alle conclusioni sulle migrazioni era in forse, per via delle divisioni che esistono tra i 27 su una materia che sin dalla crisi del 2015 è diventata politicamente esplosiva.

Migranti - Unione europea vira a destra : l'Aja li vuole deportare in Uganda

Migranti - Unione europea vira a destra : l'Aja li vuole deportare in Uganda

(Adnkronos) – Il Consiglio europeo di ottobre, un summit "di transizione" con la Commissione von der Leyen bis non ancora in carica e le elezioni presidenziali Usa alle porte, sancisce lo spostamento a destra del 'consensus' Ue in materia di migrazioni. Il vertice, depennato l'Eurosummit, è stato concentrato in una sola giornata e si è […].

Migranti - Unione europea vira a destra : l'Aja li vuole deportare in Uganda

Per me, che sono di centro, è essenziale avere tutti i pilastri" della politica migratoria. Il premier olandese Dick Schoof ha definito l'idea "seria"; Kampala non avrebbe chiuso la porta, secondo fonti diplomatiche europee. Anche se "nessuno pensa che le persone scappino per diletto" dai propri Paesi di origine, "non possiamo continuare ad accogliere così tante persone" in Europa, ha detto.