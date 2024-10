Migranti, Tribunale non convalida trattenimento in Albania: «Vengono da Paesi non sicuri, tornino in Italia». (Di venerdì 18 ottobre 2024) La sezione immigrazione del Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei Migranti all'interno del centro Italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania.Migranti, Ilmessaggero.it - Migranti, Tribunale non convalida trattenimento in Albania: «Vengono da Paesi non sicuri, tornino in Italia». Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La sezione immigrazione deldi Roma non hato ildeiall'interno del centrono di permanenza per il rimpatrio di Gjader in

