Migranti, naufragio nella Manica: muore un neonato (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un neonato è morto nella serata di ieri, giovedì 17 ottobre, al largo delle coste francesi in un naufragio di un’imbarcazione carica di persone che cercavano di attraversare il canale della Manica per raggiungere la costa britannica. La tragedia, secondo quanto reso noto la prefettura francese della Manica e del Mare del Nord, si è consumata al largo di Wissant, nel dipartimento del Pas-de-Calais. Nel corso di un’operazione di soccorso, si legge nel comunicato, “sono state recuperate sessantacinque persone sane e salve” ma, “dopo una perquisizione, in acqua è stato ritrovato un neonato privo di sensi, purtroppo poi dichiarato deceduto”. Tpi.it - Migranti, naufragio nella Manica: muore un neonato Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Unè mortoserata di ieri, giovedì 17 ottobre, al largo delle coste francesi in undi un’imbarcazione carica di persone che cercavano di attraversare il canale dellaper raggiungere la costa britannica. La tragedia, secondo quanto reso noto la prefettura francese dellae del Mare del Nord, si è consumata al largo di Wissant, nel dipartimento del Pas-de-Calais. Nel corso di un’operazione di soccorso, si legge nel comunicato, “sono state recuperate sessantacinque persone sane e salve” ma, “dopo una perquisizione, in acqua è stato ritrovato unprivo di sensi, purtroppo poi dichiarato deceduto”.

