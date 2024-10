Migranti in Albania, Meloni: “Decisione giudici pregiudiziale, vado avanti” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Penso che la Decisione dei giudici di Roma sia pregiudiziale, lo dimostra il fatto che questa Decisione dei giudici è stata anticipata ieri da alcuni esponenti del Partito Democratico". Così la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa a Beirut, contesta la Decisione dei giudici di Roma di non convalidare i trattenimenti negli L'articolo Migranti in Albania, Meloni: “Decisione giudici pregiudiziale, vado avanti” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Penso che ladeidi Roma sia, lo dimostra il fatto che questadeiè stata anticipata ieri da alcuni esponenti del Partito Democratico". Così la premier Giorgia, in un punto stampa a Beirut, contesta ladeidi Roma di non convalidare i trattenimenti negli L'articoloin: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

