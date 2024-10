Secoloditalia.it - Migranti, golpe giudiziario: bloccati i trasferimenti in Albania. Meloni: “Decisione ispirata dal Pd”

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un piccolo grandepolitico-per sabotare l’intesa suiItalia-, nei giorni in cui molti paesi d’Europa dichiarano, a chiare lettere, di voler adottare identiche soluzioni e proporre uno schema simile anche per la Ue. I giudici, in Italia, però, amano fare politica con le sentenze e nel giorno della difesa di Salvini al processo Open arms di Palermo, la sezione immigrazione del tribunale di Roma decide di non convalidare il trattenimento deiall’interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in. Il provvedimento era stato disposto per i dodici stranieri dalla questura di Roma il 17 ottobre scorso, i quali fanno parte dei 16(dieci provenienti dal Bangladesh e 6 dall’Egitto) trasportati inal Cpr di Gjader dalla nave Libra della Marina militare italiana.