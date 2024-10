Meloni a Beirut: «Diamo più forza a Unifil» (Di venerdì 18 ottobre 2024) LO SCENARIO dal nostro inviato a Bruxelles «Forse è più efficace parlare con loro che tra noi». Prima Aqaba e poi Beirut, comunque ad almeno 4mila chilometri Ilmattino.it - Meloni a Beirut: «Diamo più forza a Unifil» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) LO SCENARIO dal nostro inviato a Bruxelles «Forse è più efficace parlare con loro che tra noi». Prima Aqaba e poi, comunque ad almeno 4mila chilometri

Grande attesa in Libano per l’arrivo di Meloni domani a Beirut. Incontrerà il premier Mikati - ”Sarà la prima di alto livello in Libano dopo l’intensificarsi degli attacchi israeliani contro Hezbollah”. L'articolo Grande attesa in Libano per l’arrivo di Meloni domani a Beirut. L’agenda della premier: prima tappa ad Aqaba in Giordania Sarà una giornata molto densa quella di domani per la premier Meloni. (Secoloditalia.it)

La premier Giorgia Meloni venerdì andrà a Beirut - «Gli attacchi a Unifil non sono accettabili, e questa è la posizione che l’Italia sta assumendo a tutti i livelli e che io stessa ho ribadito a Netanyahu. Martedì mattina la premier ha riferito al Senato in vista del Consiglio europeo di giovedì, ribadendo che gli attacchi a Unifil sono «inaccettabili» e che va garantita la sicurezza dei soldati in missione in Libano. (Lettera43.it)

Meloni venerdì in Giordania e a Beirut - Giorgia Meloni sarà venerdì alle 12 ad Aqaba, in Giordania per un incontro con il Re di Giordania, Abdallah II. Nel pomeriggio la presidente del Consiglio sarà invece a Beirut, in Libano, dove alle 16. E' quanto si legge nell'agenda ufficiale della presidente del Consiglio. 30 nel palazzo del Governo incontrerà il primo ministro libanese, Najib Mikati. (Quotidiano.net)