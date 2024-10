Lapresse.it - Medioriente: Olp piange Sinwar, restiamo uniti contro piani Israele

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano, 18 ott. (LaPresse) – Il comitato esecutivo dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) “il martirio del grande leader nazionale Yahya, capo dell’ufficio politico del movimento Hamas”. È quanto si legge in un comunicato, come riporta l’agenzia palestinese Wafa. L’Olp chiede “di andare avanti con il rafforzamento della nostra unità nazionale nel quadro del nostro unico legittimo rappresentante, l’Organizzazione per la liberazione della Palestina, affinchéper contrastare il piano israeliano volto a sfollare il nostro popolo dalla propria terra, sia nella Striscia di Gaza che in Cisgiordania”.