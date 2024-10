Liberoquotidiano.it - Mediaset ha a cuore il futuro: da domenica 20 ottobre la torre Mediaset si tinge di rosa

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Anche quest'anno la, uno dei simboli più riconoscibili del quartier generale del Gruppo a Cologno Monzese, sidi. E' il modo più visibile - per chi percorre strade e tangenziali del Nord-Est di Milano - con cui da20aderisce al “Mese internazionale per la prevenzione contro il tumore al seno”. Per il sesto anno consecutivo, l'imponentedi trasmissione alta 98 metri cambierà colore, trasformandosi nel simbolo dell'impegno di, per promuovere la cultura della prevenzione e della lotta al carcinoma mammario. In più, nella settimana dal 20 al 272024, prenderà il via una campagna di comunicazione multimediale, arricchita dalle illustrazioni dell'artista Stefano Rossetti, che interesserà le reti televisive e radiofoniche nonché i portali web e tutte le attività digital del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi.