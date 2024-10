Maurizio Castro nominato commissario di Speedline Opportunità per voltare pagina

Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Alladi Santa Maria di Sala arrivaoggigiudiziale per l'azienda. La, che produce cerchi per automobili, è in mano al fondo tedesco Callista e sta affrontando una lunga e complicata crisi che tiene in sospeso i suoi 270 lavoratori. La