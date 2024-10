Mauriello MI ‘Congresso parlerà di Pace e coesione sociale’

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Meritocrazia Italia punta sullasociale: in questo Congresso nazionale vuole sentire la voce dei cittadini che normalmente non contano e offrire il palco alle istituzioni e ai cittadini comuni per dare un senso allasociale. Parleremo di tanti temi ma soprattutto di: MI chiede ai nostri leader di farsi promotori