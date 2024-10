Mattarella e Begaj depongono corona di fiori a Portella della Ginestra (Di venerdì 18 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’omologo albanese, Bajram Begaj, depongono una corona di fiori a Portella della Ginestra, in omaggio alle vittime della strage dell’1 maggio 1947. sat/gsl (Fonte video: Quirinale) Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Mattarella e Begaj depongono corona di fiori a Portella della Ginestra Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – Il presidenteRepubblica Sergioe l’omologo albanese, Bajramunadi, in omaggio alle vittimestrage dell’1 maggio 1947. sat/gsl (Fonte video: Quirinale) Unlimited News - Notizie dal mondo

Mattarella e Begaj a Piana degli Albanesi : “Legati da rapporti di fratellanza” - Tema centrale del discorso è stata l'integrazione europea. Mattarella ha richiamato l'attenzione sulla necessità di un'Europa che celebri le diversità L'articolo Mattarella e Begaj a Piana degli Albanesi: “Legati da rapporti di fratellanza” proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Mattarella e Begaj a Piana degli Albanesi - PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente albanese Detjon Begaj salutano la cittadinanza di Piana degli Albanesi, nel Palermitano, e visitano la cattedrale di San Demetrio Megalomartire. sat/gsl (Fonte video: Quirinale) Unlimited News - Notizie dal mondo . (Unlimitednews.it)

Mattarella e Bajram Begaj a Piana degli Albanesi : visita alle comunità Arbëreshe in Sicilia - . Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Repubblica d’Albania Bajram Begaj sono arrivati a Piana degli Albanesi (Palermo) per una visita alle comunità Arbëreshe in Sicilia. Ad accoglierli il presidente della Regione Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il prefetto Massimo Mariani e il sindaco di Piana Rosario Petta e un coro di bambini con gli ... (Gazzettadelsud.it)