Ilgiornaleditalia.it - Maternità surrogata. Greco (S.I.d.R.): “Prioritario mettere al centro dignità donna e nascituro”

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Con la nuova legge diventa un reato universale "Con l'approvazione del disegno di legge che rende lareato universale, la Gestazione per altri (Gpa) sarà punibile anche se un cittadino italiano vi ricorrerà in uno Stato in cui la pratica dell’utero in affitto è legale. È u