Marito spara alla moglie fuori dal supermercato e si uccide nel Foggiano | lei è gravissima

Marito spara alla moglie fuori al supermercato e si uccide nel Foggiano : lei è gravissima - Tragedia nel Foggiano. Un uomo ha sparato alla moglie per strada nei pressi di un supermercato a San Severo e si è tolto la vita con la stessa arma. Come sta la donna La donna è... (Leggo.it)