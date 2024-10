Maltempo, incubo esondazioni e allagamenti: ancora pioggia e precipitazioni record, oggi allerta in 5 regioni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Maltempo, si annuncia un venerdì complicato in mezza Italia. Un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con piogge e temporali, ci sarà nelle prossime ore nelle regioni di Leggo.it - Maltempo, incubo esondazioni e allagamenti: ancora pioggia e precipitazioni record, oggi allerta in 5 regioni Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), si annuncia un venerdì complicato in mezza Italia. Un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con piogge e temporali, ci sarà nelle prossime ore nelledi

Maltempo - allerta meteo arancione domani 18 ottobre in Liguria e altre 4 regioni : elenco comuni scuole chiuse - Anche in Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto sarà in vigore l'allerta arancione. L'elenco dei comuni coinvolti è in continuo aggiornamento. La Protezione Civile ha emesso l'avviso e diversi comuni hanno deciso di sospendere le lezioni, tra cui le province di Savona, La Spezia e Genova. In Liguria domani 18 ottobre è stata diramata un'allerta meteo arancione per temporali, con conseguente ... (Fanpage.it)

Maltempo Italia - oggi allerta arancione in 5 regioni : scuole chiuse e rischio nubifragi - Il maltempo si sposterà anche sull’Emilia Romagna e verso il Nordest, con precipitazioni su gran parte di Veneto e Friuli Venezia Giulia. La pioggia non concede tregua alla Liguria, alla Toscana e al Lazio. Lo scrive in una nota Rfi. Anche la sindaca di Siena Nicoletta Fabio ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per la giornata oggi. (Ildenaro.it)

