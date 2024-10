Ilfattoquotidiano.it - Malore per Zdenek Zeman, l’allenatore è stato colpito da un’ischemia: le sue condizioni

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nuovo ricovero per. Da 3 giorni nella clinica Pierangeli di Pescara,77enne èda una leggera ischemia. Attualmente,è sotto stretta osservazione in clinica dov’ètrasportato d’urgenza, da Roma, martedì scorso quando ha accusato il. L’ex tecnico del club abruzzese era giàcurato nella stessa struttura in passato – quando fu operato lo scorso 28 febbraio dall’equipe medica del chirurgo Stefano Guarracini – ed è sottoposto ad una routine di controlli per testare le capacità neurologiche. Secondo fonti mediche,è instabili e non sarebbe in pericolo di vita.resterà comunque ricoverato nella clinica per ulteriori controlli.