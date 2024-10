Ludovico Einaudi, sei date a Roma nel 2025 (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ludovico Einaudi si esibirà a Roma nel 2025 con sei nuovi appuntamenti che entrano nel cartellone del Roma Summer Fest alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone i prossimi 12, 13, 14, 15, 17 e 18 giugno. Il ‘Summer Portraits Tour’ ha preso il via il 9 ottobre all’Auditorium del Lingotto di Torino per proseguire a novembre nei grandi teatri d’Europa, già tutti sold out. L’anno musicale si chiuderà al Teatro Dal Verme di Milano con i tradizionali concerti di dicembre che quest’anno saranno diciassette. Tra febbraio e marzo 2025, il tour toccherà le arene di Germania, Svizzera e Francia, molte delle quali registrano già il tutto esaurito. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) –si esibirà anelcon sei nuovi appuntamenti che entrano nel cartellone delSummer Fest alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone i prossimi 12, 13, 14, 15, 17 e 18 giugno. Il ‘Summer Portraits Tour’ ha preso il via il 9 ottobre all’Auditorium del Lingotto di Torino per proseguire a novembre nei grandi teatri d’Europa, già tutti sold out. L’anno musicale si chiuderà al Teatro Dal Verme di Milano con i tradizionali concerti di dicembre che quest’anno saranno diciassette. Tra febbraio e marzo, il tour toccherà le arene di Germania, Svizzera e Francia, molte delle quali registrano già il tutto esaurito.

Roma Summer Fest - sei date di Ludovico Einaudi all’Auditorium - In maggio per la terza volta suonerà al Waldbuhne di Berlino, mentre a giugno tornerà a Londra con una residency di cinque concerti all Royal Albert Hall, già tutti sold out, record di questo teatro per un pianista. Sei nuovi appuntamenti che entrano nel cartellone del Roma Summer Fest alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone i prossimi 12, 13, 14, 15, 17 e 18 giugno. (Lapresse.it)