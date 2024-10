LIVE – America’s Cup 2024, New Zealand-Ineos Britannia regate 7 e 8 (DIRETTA) (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alle 14:10 e alle 15:15 di oggi, venerdì 18 ottobre Emirates New Zealand e Ineos Britannia si sfideranno in occasione delle regate 7 e 8 dell’America’s Cup. Il risultato è sul 4-2 per i ‘Kiwi’, che mercoledì hanno perso due regate e hanno visto riaprirsi una finale che sembrava ormai indirizzata. Vince chi arriva per primo a sette e la giornata di oggi sarà molto importante: Britannia punta a pareggiare il conto, New Zealand vuole guadagnarsi un match point. La competizione più antica dello sport entra nel vivo e a Barcellona è tutto pronto per le regate del giorno. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dalle 14:00. Ore 14:10, Ineos Britannia-Emirates New Zealand Ore 15:15, Emirates New Zealand-Ineos Britannia PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 LIVE – America’s Cup 2024, New Zealand-Ineos Britannia regate 7 e 8 (DIRETTA) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alle 14:10 e alle 15:15 di oggi, venerdì 18 ottobre Emirates Newsi sfideranno in occasione delle7 e 8 dell’Cup. Il risultato è sul 4-2 per i ‘Kiwi’, che mercoledì hanno perso duee hanno visto riaprirsi una finale che sembrava ormai indirizzata. Vince chi arriva per primo a sette e la giornata di oggi sarà molto importante:punta a pareggiare il conto, Newvuole guadagnarsi un match point. La competizione più antica dello sport entra nel vivo e a Barcellona è tutto pronto per ledel giorno. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dalle 14:00. Ore 14:10,-Emirates NewOre 15:15, Emirates NewPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5Cup, New7 e 8 () SportFace.

