Liam Payne, la morte è un giallo tra droga, depressione e amori (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo il grande successo, la popstar negli ultimi anni si era abbandonata a eccessi e dichiarazioni folli

Liam Payne - cosa rivela l’autopsia : “Incosciente mentre cadeva”. Le testimonianze chiave - Non ha nascosto neppure la paura che mettesse “a rischio la sua vita”. Il giovane artista non avrebbe fatto nulla per proteggersi e attutire l’impatto. Il primo a dare l’allarme, come è noto, è stato il receptionist dell’hotel CasaSur Palermo, che ha chiamato il 911 richiedendo un intervento per un cliente che stava “distruggendo” la sua camera. (Quotidiano.net)

Cosa sappiamo sulla morte di Liam Payne : la droga e l’alcol - le accuse dell’ex e la camera distrutta - Le cause della morte di Liam Payne e il periodo buio vissuto dal cantante, ex degli One Direction, deceduto dopo essere caduto dal balcone dell'hotel a Buenos Aires in cui soggiornava. Era papà di Bear, il figlio nato dalla passata relazione con Cheryl Cole.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Liam Payne : “La casa discografica l’ha scaricato giorni prima della morte” - twitter. Non ha mai raggiunto il livello di successo di Harry Styles o anche di Zayn Malik e Niall Horan. La sua eredità continuerà a vivere attraverso la sua musica e gli innumerevoli fan che ha ispirato e che lo hanno adorato. Secondo Page Six e il Daily Mail il cantante inglese pochi giorni fa sarebbe stato scaricato dalla sua etichetta discografica e questo l’avrebbe scosso duramente. (Biccy.it)