‘Leggende o verità le storie rock sono tutte da ascoltare’

(Di venerdì 18 ottobre 2024) È la fine degli anni ‘90. È appena uscita la Beatles Anthology e Ringo Starr è in tournée. Maurizio Guccini, speaker e autore del libroTales (Pav Edizioni, 2024), decide di recarsi a Montecarlo, la tappa più esclusiva, per assistere al concerto e cercare di incontrare il batterista e cantautore della celebre band britannica. Riesce a incrociarlo all’uscita, ad abbracciarlo, addirittura a parlarci, finché non arriva un gruppo di altri fan eccessivamente fomentati, che costringono la star ad andarsene. Guccini resta frustrato, deluso per non essere riuscito ad ottenere l’autografo che desiderava. Due uomini, roadies di Starr, si approcciano a lui, e decidono di offrirgli una birra per tirarsi su. Chiacchierano per mezz’ora, finché i due non devono andarsene per tornare nel backstage.