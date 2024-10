Lega:inaccettabile ordinanza su Albania (Di venerdì 18 ottobre 2024) 15.10 "Proprio nel giorno dell'udienza del processo Open Arms contro Salvini, l' ordinanza che non convalida il trattenimento degli immigrati in Albania è particolarmente inaccettabile e grave". Così una nota della Lega, dopo che il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei migranti portati nel Centro in Albania. "I giudici pro-immigrati si candidino alle elezioni, ma sappiano che non ci faremo intimidire", prosegue la nota. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) 15.10 "Proprio nel giorno dell'udienza del processo Open Arms contro Salvini, l'che non convalida il trattenimento degli immigrati inè particolarmentee grave". Così una nota della, dopo che il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei migranti portati nel Centro in. "I giudici pro-immigrati si candidino alle elezioni, ma sappiano che non ci faremo intimidire", prosegue la nota.

