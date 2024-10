Leader Hamas Sinwar ucciso da Israele. Iran: “La resistenza si rafforzerà” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le circostanze della morte del Leader di Hamas Yahya Sinwar rafforzeranno "lo spirito di resistenza". Lo scrive la missione Iraniana alle Nazioni Unite sottolineando che l'ideatore degli attacchi del 7 ottobre contro Israele è stato ucciso a Rafah combattendo, e non nascosto in un bunker, come Israele aveva spesso denunciato. "Quando le forze L'articolo Leader Hamas Sinwar ucciso da Israele. Iran: “La resistenza si rafforzerà” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le circostanze della morte deldiYahyarafforzeranno "lo spirito di". Lo scrive la missioneiana alle Nazioni Unite sottolineando che l'ideatore degli attacchi del 7 ottobre controè statoa Rafah combattendo, e non nascosto in un bunker, comeaveva spesso denunciato. "Quando le forze L'articoloda: “Lasi” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Leader Hamas Sinwar ucciso da Israele. Iran : “La resistenza si rafforzerà” - Iran: “La resistenza si rafforzerà” appeared first on L'Identità. (Adnkronos) – Le circostanze della morte del leader di Hamas Yahya Sinwar rafforzeranno "lo spirito di resistenza". . Lo scrive la missione iraniana alle Nazioni Unite sottolineando che l'ideatore degli attacchi del 7 ottobre contro Israele è stato ucciso a Rafah combattendo, e non nascosto in un bunker, come Israele aveva spesso ... (Lidentita.it)

Biden chiama Netanyahu per congratularsi dell’uccisione del leader di Hamas - Il presidente americano Joe Biden ha chiama il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per congratularsi con lui per l’uccisione del leader del gruppo palestinese Hamas, Yahya Sinwar. Biden chiama Netanyahu dopo l’uccisione di Sinwar Il presidente americano Joe Biden ha chiamato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dall’Air Force One per congratularsi con lui per […]. (Periodicodaily.com)

Leader Hamas Sinwar ucciso da Israele. Iran : "La resistenza si rafforzerà" - (Adnkronos) - Le circostanze della morte del leader di Hamas Yahya Sinwar rafforzeranno "lo spirito di resistenza". . “Questo - ha sottolineato Netanyahu - è l'inizio del dopo Hamas, e questa è un'opportunità per voi, residenti di Gaza, di liberarvi finalmente dalla tirannia di Hamas”. Sinwar è morto in un raid delle Idf su un edificio di Rafah. (Liberoquotidiano.it)