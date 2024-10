LE RIVALI. Pesaro ha scelto: in panchina Leka (Di venerdì 18 ottobre 2024) Spiro Leka, 59 anni, ex cestista, è il nuovo coach della VL Pesaro, sconfitta mercoledì sera dall’Unieuro 71-50. "Sono davvero felice di tornare in quella che è la mia seconda casa, Pesaro – sono state le prime parole di Leka –. Sono molto contento della fiducia che il club ha nei miei confronti in un campionato impegnativo con tante sfide non semplici. Ma sono convinto che riusciremo a regalare delle belle soddisfazioni". Leka a Pesaro dal 2010 al 2013 è stato uno degli allenatori del settore giovanile, mentre dal 2013 al 2017 ha ricoperto il ruolo di vice coach della formazione impegnata in serie A. Nella stagione 2016/2017 è subentrato alla guida ottenendo una complicata salvezza. Il raggiungimento dell’obiettivo fruttò a Leka la conferma sulla panchina marchigiana nel campionato successivo, dove restò 23 partite. g. b. Sport.quotidiano.net - LE RIVALI. Pesaro ha scelto: in panchina Leka Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Spiro, 59 anni, ex cestista, è il nuovo coach della VL, sconfitta mercoledì sera dall’Unieuro 71-50. "Sono davvero felice di tornare in quella che è la mia seconda casa,– sono state le prime parole di–. Sono molto contento della fiducia che il club ha nei miei confronti in un campionato impegnativo con tante sfide non semplici. Ma sono convinto che riusciremo a regalare delle belle soddisfazioni".dal 2010 al 2013 è stato uno degli allenatori del settore giovanile, mentre dal 2013 al 2017 ha ricoperto il ruolo di vice coach della formazione impegnata in serie A. Nella stagione 2016/2017 è subentrato alla guida ottenendo una complicata salvezza. Il raggiungimento dell’obiettivo fruttò ala conferma sullamarchigiana nel campionato successivo, dove restò 23 partite. g. b.

