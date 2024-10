Le notizie più importanti di oggi 18 ottobre 2024 a Latina e in provincia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Cosa è accaduto oggi? Ecco il racconto della giornata di venerdì 18 ottobre attraverso le notizie e i fatti principali di Latina e provincia.- Si chiude con altre due condanne definitive la vicenda giudiziaria legata alla morte di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna trovata senza vita Latinatoday.it - Le notizie più importanti di oggi 18 ottobre 2024 a Latina e in provincia Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Cosa è accaduto? Ecco il racconto della giornata di venerdì 18attraverso lee i fatti principali di.- Si chiude con altre due condanne definitive la vicenda giudiziaria legata alla morte di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna trovata senza vita

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le notizie più importanti di oggi 17 ottobre 2024 a Latina e in provincia - Cosa è accaduto oggi sul territorio pontino? Ecco il riepilogo di questo giovedì 17 ottobre attraverso le notizie principali che hanno interessato Latina e il resto della provincia. - Un'ondata di solidarietà ha travolto la sindaca di Latina Matilde Celentano, bersaglio degli haters. Proprio... (Latinatoday.it)

Le notizie più importanti di oggi 16 ottobre 2024 a Latina e in provincia - Quali sono le notizie più importanti di oggi? Il riepilogo di giornata attraverso i fatti e le storie più interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia in questo mercoledì 16 ottobre. - Otto anni e cinque mesi di carcere: questa la condanna della Corte di appello di Roma per il... (Latinatoday.it)

Le notizie più importanti di oggi 15 ottobre 2024 a Latina e in provincia - Cosa è accaduto oggi sul territorio? Ecco il riepilogo di questo martedì 15 ottobre attraverso le notizie e i fatti principali accaduti a Latina e nel resto della provincia. - Una ragazza di 24 anni è morto domenica sera a Latina mentre si trovava in casa di un coetaneo. Da Roma aveva... (Latinatoday.it)