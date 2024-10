Ilfoglio.it - Le guerre che Israele combatte anche per noi

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Una morte non si festeggia, neppure se questa riguarda un uomo che era un assassino, un terrorista e un criminale. Una morte non si festeggia, e non lo faremo neoggi, oggi che uno dei capi di Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti