Quotidiano.net - Landini, 'il governo convochi Stellantis e i sindacati'

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il settore auto "è un settore strategico, ma è a rischio. Le prospettive - dai livelli di produzione all'occupazione - non sono chiare, non c'è un piano industriale che definisca un futuro. E noi non vogliamo stare a guardare. Serve un rilancio delle politiche industriali. Ille parti sociali,e le aziende della componentistica a palazzo Chigi perchè c'è bisogno di un piano strategico complessivo in Italia, e in Europa". Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio, ad Agorà su Rai3, nella giornata dello sciopero del settore automotive e della manifestazione deimetalmeccanici a Roma. "In Italia stiamo producendo 300mila auto quando avremmo la capacità produttiva per 1,5 milioni di auto", rimarca