"L’amministrazione Ferrara potrebbe vantare il triste primato di aver fallito due volte": le critiche di Costa (Forza Chieti) (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il consigliere comunale di Forza Chieti, Stefano Maurizio Costa, esprime il suo profondo disappunto riguardo alla gestione amministrativa del Comune di Chieti. "Come purtroppo capita sempre, i consiglieri apprendono le notizie riguardanti l'andamento amministrativo dai quotidiani, invece di Chietitoday.it - "L’amministrazione Ferrara potrebbe vantare il triste primato di aver fallito due volte": le critiche di Costa (Forza Chieti) Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il consigliere comunale di, Stefano Maurizio, esprime il suo profondo disappunto riguardo alla gestione amministrativa del Comune di. "Come purtroppo capita sempre, i consiglieri apprendono le notizie riguardanti l'andamento amministrativo dai quotidiani, invece di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"La Via Verde Costa dei Trabocchi è un progetto strategico per l'Abruzzo" - Marsilio agli Stati Generali a Chieti - La Via Verde Costa dei Trabocchi si conferma come un progetto strategico per la Regione Abruzzo, con investimenti che superano decine di milioni di euro per la sua realizzazione e protezione. Lo ha dichiarato il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, intervenendo agli Stati Generali... (Chietitoday.it)

"La società Ops va commissariata - un passo necessario per salvare la società" : la posizione di Costa (Forza Chieti) - "Negli ultimi mesi, il clamore legato alla gestione della società Ops (Organizzazione Partecipata Servizi) ha acceso un dibattito acceso e inevitabile. Le numerose storie di presunti rimborsi indebiti, regali, cesti natalizi, polizze assicurative e personali hanno creato una situazione... (Chietitoday.it)

La carica dei mille ad Ortona - San Vito Chietino - Rocca San Giovanni e Fossacesia per la Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon : info e percorso - La carica dei 1.000 è pronta ad invadere pacificamente la Costa dei Trabocchi per una domenica di sport da ricordare. La Costa dei Trabocchi- BCC Half Marathon si prepara alla seconda edizione, che si correrà domenica 27 ottobre sulla distanza di 21,097 chilometri sulla ciclopedonale Via Verde... (Today.it)