Quotidiano.net - Ladro ucciso: pm, 'omicidio efferato quando era inerme'

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Va sottolineata "la sproporzione della reazione e, anzi, l'efferatezza" con cui Eros Di Ronza "viene attinto prima da dietro,, con tutto il busto ancora dentro il bar, nemmeno può accorgersi della presenza dei titolari e poi finitoormai èa terra, con una serie di colpi inferti con forza, in una sequenza in cui la lontananza della scena rispetto alla telecamera non riesce a mascherarne l'estrema drammaticità ". Lo scrive la Procura di Milano nella richiesta di convalida e custodia in carcere per i due cinesi arrestati pervolontario per avera forbiciate il. Agli atti risultano 36 ferite.