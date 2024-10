Ilgiorno.it - Ladri beffati dal Gps. Polizia e carabinieri ritrovano l’auto di lusso

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il proprietario del, una Stelvio Quadrifoglio del valore di quasi 100mila euro, si è accorto subito del furto, avvenuto mercoledì sera nel garage di un condominio di via Morazzone, la cui serranda era stata forzata. Ha quindi chiamato la, che in breve tempo ha rintracciato e recuperato. Gli agenti hanno documentato e fotografato tutti i dettagli e tutte le tracce lasciate dai: la forzatura della serranda avvenuta con l’utilizzo di un flessibile, e la centralina elettronica originale delabbandonata a terra, raccogliendo anche tutte le informazioni necessarie per avviare le dovute indagini. Il dettaglio più rilevante era però la presenza suldi un ulteriore dispositivo Gps attivo: è stata quindi interpellata subito la società che gestiva il dispositivo e la sua localizzazione, che in brevissimo tempo ha restituito le coordinate geografiche.