La Virtus cede alla distanza al Monaco Banchi | Hanno punito ogni nostro errore

La Virtus Segafredo Bologna perde 101-85 a Montecarlo contro l'AS Monaco nel Round 4 di Turkish Airlines Euroleague 2024/25. Per la squadra di coach Luca Banchi chiudono in doppia cifra Shengelia (17 punti e 5 rimbalzi), Diouf (12 punti), Cordinier (11 punti e 6 rimbalzi) e Morgan (11 punti)

Eurolega - la Virtus resiste un tempo : il Monaco scappa nella ripresa e vince 101-85 - Dopo la pausa di metà gara, arriva però la nuova, poderosa spallata monegasca: un 10-0 di parziale in cui c’è ancora la firma di Jaiteh e che permette al Monaco di prendere l’inerzia del match e volare a +9. Un campanello d’allarme non indifferente per il Monaco, che in chiusura di tempo riesce a ridestarsi grazie ai primi lampi di Okobo e all’ex Jaiteh, i quali confezionano assieme a Mike James ... (Sport.quotidiano.net)

Eurolega - ancora una sconfitta per la Virtus : ko a Monaco - Il tabellino MONACO 101 VIRTUS BOLOGNA 85 MONACO: Okobo 20, Loyd 11, Papagiannis, Diallò 7, Cornelie ne, Jaiteh 15, Motiejunas 3, Tarpey ne, Begarin, Brown 14, Strazel 12, James 19. VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola 3, Cordinier 11, Clyburn 8, Shengelia 17, Diouf 12; Morgan 11, Hackett 5, Belinelli 6, Polonara 3, ZIzic 9, Tucker, Grazulis ne. (Sport.quotidiano.net)

Basket : Virtus Bologna combattiva - ma sconfitta in Eurolega contro il Monaco - La tripla di Hackett ferma l’emorragia in casa Virtus, poi nel finale è un canestro da oltre l’arco di Polonara a tenere viva Bologna e si va all’ultimo stop sul 71-64. Nel finale, però, nuova fiammata Virtus firmata Morgan e si va al primo stop sul 20-24. Un buon avvio degli ospiti vale velocemente il -3 per Bologna, ma arriva subito la nuova fiammata del Monaco, che con James e Brown piazza un ... (Oasport.it)