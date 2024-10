Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 19 ottobre 2024: Cruz accusa Don Alonso di aver allontanato i loro figli

Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Scopriamo cosa rivelano lee le Trame dell'episodio della Soap in onda il 19su Rete4. Nell'episodiose la prenderà con Done lo accuserà dirovinato lafamiglia, allontanando i. Intanto Salvador e Maria scopriranno di non potersi sposare.